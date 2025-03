العراق يستقبل أول عملية نقل تاريخية عبر نظام (TIR) الدولي

2025-03-02 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد ،عن استقبال أول رحلة تجريبية عبر نظام (TIR) الدولي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (المدى) إننا "استقبلنا اليوم أول رحلة تجريبية عبر نظام (TIR) التي انطلقت من ميناء مرسين التركي عبر الأراضي العراقية، حيث تم استقبال إجراءات دخولها في منفذ […]

