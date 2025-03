قانون تقاعد الحشد الشعبي بانتظار القرار السياسي.. حقوق مؤجلة أم اتفاق مرتقب؟

2025-03-02 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اكد النائب ياسر إسكندر، الاحد، ان قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يرتبط بشكل مباشر بالقرار السياسي ومدى التوافق على اقراره داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون سيمنح منتسبي الحشد حقوقاً خدمية وتقاعدية اسوة بالاجهزة الأمنية الأخرى. وقال إسكندر في حديث تابعته (المدى)، ان "الجميع ينتظر القرار السياسي من اطراف العملية السياسية بشأن قانون الخدمة […]

