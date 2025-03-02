2025-03-02 15:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شرطة بغداد/الرصافة، ضبط شبكة دعارة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، تعمل تحت غطاء “مركز مساج”. وذكر إعلام شرطة الرصافة في بيان، أن قوة من الشرطة اعتقلت شبكة دعارة كبيرة تمارس عملها بغطاء مركز مساج (سفن ستار) في منطقة الكرادة. ونشرت الشرطة صورا لعدد من العاملين بالمركز بينهم رجل و3 نساء.

ظهرت المقالة ليس مساجاً أبداً.. شرطة الرصافة “تقوم بالواجب” لشبكة دعارة في الكرادة أولاً على ايشان.



