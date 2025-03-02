2025-03-02 15:45:04 - المصدر: ايشان

قال الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس القائد السابق للقوات المشتركة لحلف “الناتو” في أوروبا، إن الحلف قد يتفكك بسبب الخلافات الأمريكية الأوروبية. وأضاف ستافريديس في مقابلة مع قناة “سي إن إن” أن بروكسل تشعر بقلق بالغ إزاء نتائج لقاء زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جرى في البيت […]

ظهرت المقالة الناتو على المحك: تحذيرات من انقسامات داخلية تهدد بقاء الحلف​ أولاً على ايشان.



