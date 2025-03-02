الإعلام الحكومي: جميع مؤسسات الدولة شملت بنظام الحوكمة الإلكترونية

2025-03-02 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، عن دخول جميع مؤسسات الدولة في نظام الحوكمة الإلكترونية، مؤكداً أن عدد الخدمات الإلكترونية في بوابة "أور" تجاوز 550 خدمة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع مؤسسات الدولة دخلت في نظام الحوكمة والأتمتة الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بحسب توجهات الحكومة وتوجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف مجيد: "ليست جميع الخدمات قد دخلت في عملية الأتمتة أو الخدمات الإلكترونية، لكن هناك تواصلاً ما بين دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة لغرض تنظيم وتجهيز المنصات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدم إلى المواطنين".

وأوضح أن "وزارات الدولة هي التي تطلب من دائرة مركز البيانات الوطني إضافة الخدمات بعد أن تتوفر قاعدة البيانات الأساسية وكذلك البنى التحتية الخاصة بكل خدمة"، مؤكداً أن "موضوع إضافة الخدمات مستمر في بوابة أور الإلكترونية يومياً".

وأشار إلى أن "عدد الخدمات الإلكترونية في بوابة أور تجاوز 550 خدمة"، مؤكداً أن "العمل مستمر من أجل تبسيط الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى شمول جميع الخدمات الإلكترونية".