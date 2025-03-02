مصرع طفلين (اخ وشقيقته) بانفجار أمام منزلهما في السليمانية

2025-03-02 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، بمصرع طفلين (اخ وشقيقته) في انفجار أمام منزلهما، في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "طفلين (أخ وشقيقته) لقيا مصرعهما في قرية (سوفيان) ضمن ناحية بنكردي في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بانفجار أمام منزلهما".

وأضاف المصدر أن "الطفلين قاما بفتح كيس (نايلون) فانفجر عليهما وتوفيا على اثره"، مبيناُ أن "الفتاة عمرها 7 سنوات، والطفل عمره 9 سنوات".

وأوضح المصدر أن "الجهات الأمنية سارعت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة المؤسفة".

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