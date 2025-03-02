إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي

2025-03-02 16:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، نتائج اجتماعاتهامع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوكالأجنبية المراسلة، فيما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد العراقي اختتماجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي. وتم مناقشةالأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".

وأوضح، أن "النقاشات، التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيطوالنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيلنمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعيوزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025. وأكدت البعثة أنهذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعززاستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".

وأضاف البيان، "كما ناقش الاجتماع تحديث استراتيجية الدين العام بآلياتتضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شددصندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية،مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".

وأكد صندوق النقد الدولي، وفق البيان، "دعمه للعراق في تطوير السياساتالمالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العاموتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".

وتابع البيان، أنه "في إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق علىتكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارةالخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعززقوة العملة الوطنية".

وخلص البيان إلى القول، إن "الاجتماعات أكدت على استمرار التقدم فيالإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية لتحقيق استدامة ماليةتدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي".

وكانت وزير المالية العراقية طيف سامي، بحثت مع صندوق النقد الدولي، في26 شباط/فبراير الماضي، الإصلاحات المالية والمصرفية لدعم الاقتصاد العراقي، وذلك خلالالاجتماعات الدورية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان.