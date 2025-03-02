2025-03-02 17:00:06 - المصدر: الطاقة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقوي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أكّدت وزارة النفط أن …

إقرأ: العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل.. ويصدر الفائض على منصة الطاقة



