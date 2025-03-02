العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل.. ويصدر الفائض
2025-03-02 17:00:06 - المصدر: الطاقة
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد 2 مارس/آذار 2025، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، مع بدء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقوي في البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أكّدت وزارة النفط أن …
إقرأ: العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل.. ويصدر الفائض على منصة الطاقة