الرافدين: إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية

2025-03-02 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، عن اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر آذار الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".

وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".



