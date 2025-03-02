باريس سان جيرمان يطارد مدافع الـميرنغي

2025-03-02 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وضع نادي باريس سان جيرمان، لاعب ريال مدريد الصاعد راؤول أسنسيو، في دائرة اهتماماته بعد ان لمع نجمه بتألقه في المباريات الأخيرة التي خاضها فريقه.

ويسعى النادي الباريسي، للتعاقد اسنسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

ووفقا لشبكة le10sport" " الفرنسية، تسعى إدارة سان جيرمان لتحقيق حلم التوقيع مع راؤول أسنسيو، مدافع الفريق الملكي.

وسبق أن ربطت العديد من التقارير الصحفية أسنسيو بالانتقال إلى باريس، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويريد مسؤولو النادي الفرنسي التوقيع مع بديل للمدافع البرازيلي ماركينيوس، الذي بلغ عمره 30 عاما.

وبرز أسنسيو، صاحب ال22 عاما، هذا الموسم كاكتشاف حقيقي في خط دفاع ريال مدريد، ليجذب أنظار كبار أوروبا، ما رفع قيمته في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني مع الميرينجي في صيف 2026، وتعتزم إدارة النادي تمديد عقده لـ5 سنوات، لحسم التكهنات بشأن مستقبله.

المصدر: وكالات