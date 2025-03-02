2025-03-02 17:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية نمواً قياسياً في أرباحها خلال عام 2024، حيث تضاعفت بنسبة 124.6 لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. جاءت هذه القفزة في الأرباح مدعومةً بارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 68.4 خلال العام، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقارنةً بـ3.2 مليار جنيه في عام 2023. وبحسب بيان منشور في البورصة المصرية، وافق مجلس إدارة الشركة على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في كانون الاول الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام