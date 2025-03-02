2025-03-02 17:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رجّح بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الدولار الأميركي نحو مستويات أكثر اعتدالاً، مدعوماً بإجراءات ضبط الأوضاع المالية، وسياسات التيسير النقدي الإضافية، إضافة إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات الاقتصادية. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هناك مجالاً محدوداً لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار بما يتجاوز المستويات الحالية. كما توقع أن يؤدي الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، والتباطؤ في النشاط الاقتصادي، إلى جانب مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تسهيل الأوضاع المالية العالمية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول غير المقومة بالدولار الأميركي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام