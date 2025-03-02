2025-03-02 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تعرض البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة بدءًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 9 آذار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البلاد تشهد حالة جوية ربيعية ممطرة مع فترات غزارة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية".وأضافت، "تبدأ هذه الحالة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 آذار وتستمر حتى الأحد 9 آذار، مع إمكانية تمديد الفترة".وأوضحت الهيئة "تركز فرص الأمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال".