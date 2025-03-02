الأنواء: تعرض البلاد إلى حالة جوية ممطرة بدءاً من الثلاثاء
2025-03-02 18:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تعرض البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة بدءًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 9 آذار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البلاد تشهد حالة جوية ربيعية ممطرة مع فترات غزارة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية".
وأضافت، "تبدأ هذه الحالة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 آذار وتستمر حتى الأحد 9 آذار، مع إمكانية تمديد الفترة".
وأوضحت الهيئة "تركز فرص الأمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال".
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تعرض البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة بدءًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 9 آذار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البلاد تشهد حالة جوية ربيعية ممطرة مع فترات غزارة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية".
وأضافت، "تبدأ هذه الحالة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 آذار وتستمر حتى الأحد 9 آذار، مع إمكانية تمديد الفترة".
وأوضحت الهيئة "تركز فرص الأمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال".