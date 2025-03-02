وزارة العمل: إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني

2025-03-02 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني، والتي تشمل أكثر من مليونين و(200) ألف طالب من أبناء الأسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أعلن إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني، والتي تشمل أكثر من مليوني و(200) ألف طالب من أبناء الأسر المستفيدة من نظام الحماية الاجتماعية".وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي - حسب البيان - أن "الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية، تمكنت من تأمين مبالغ المنحة التي تجاوزت (83) مليار دينار"، مبينًا أنه "تم استكمال إجراءات احتساب المبالغ بعد تأشير حضور الطلاب لشهر كانون الثاني، وإرسالها إلى وزارة التربية لطلب التمويل".وأشار إلى أنه "في حال غياب الطالب لأكثر من (3) أيام خلال الشهر، لن يتم صرف المنحة"، مؤكدًا أن "الهيئة ستعمل على صرف منحتي تشرين الثاني وكانون الأول فور وصول التمويل من وزارتي التربية والمالية".ودعت هيئة الحماية الاجتماعية جميع المستفيدين من الإعانة الاجتماعية إلى "انتظار نزول مبلغ المنحة الطلابية مع الإعانة في بطاقاتهم، ليكون المبلغ كاملاً عند السحب".