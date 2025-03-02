2025-03-02 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنمدير عام التربية البدنية والرياضة في وزارةالشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، يوم الأحد، عن انطلاق بطولة العراق المركزية للعبة "المحيبس"،بمشاركة 16 فريقا، في مجمع الشعب الرياضي.

وقال عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولةتقام برعاية الدائرة قسم الأنشطة الرياضية، وتنظمها اللجنة المركزية للعبة المحيبس".

وأضاف أن "اللعبة تعتبر موروثاً شعبياً عراقيا،وتقام في كل شهر رمضان من كل عام، وتستمر حتى نهاية الشهر"، مبينا أن "البطولةتشهد مشاركة واسعة لفرق مشاركة مختلفة، وتقام وسط أجواء بغدادية جميلة بحضور رسميوشعبي".

وتابع أن"قرعة البطولة الرمضانية أجريت للفرق المشاركة،وتم توزيعها على مجاميع سبقتها إجراء تصفيات كون المشاركة واسعة وبحاجة للتصفياتقبل الدخول بالمنافسات الفعلية للفرق الأساسية"، لافتا إلى أن "البطولةيشرف عليها فنياً خبير اللعبة جاسم الأسود، الذي يحظى بشعبية كبيرة ويعد أحد أبرزرموز اللعبة في العراق".

ويشير إلى أن "الوزارة وبالتعاون معاللجنة المركزية للعبة جهزت كل الأجواء المثالية، لإنجاح اللعبة، وخاصة حضور الجمهورعلى المدرجات لمتابعتتها".