تبدأ الثلاثاء.. العراق على موعد مع حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة

2025-03-02 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواءالجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأحد، عن حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرةمتوقع أن تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارةمصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأاعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهرنفسه، قابلة للتمديد".

وتوقعت الهيئة، أن "تتركز فرص الأمطار في وسطوغرب وجنوب البلاد وبعض مدن الشمال".