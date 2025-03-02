عمومية بنك فيصل الإسلامي المصري تقر زيادة رأس المال 5%

2025-03-02 18:15:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وافقت الجمعية العامة العادية لـبنك فيصل الإسلامي المصري على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 5 ليصل إلى 637.8 مليون سهم، وذلك من خلال تمويل الزيادة من الأرباح المحتجزة، بواقع 0.05 سهم مجاني لكل سهم أصلي. كما أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، حيث سيتم توزيع 6 سنتات للسهم المكتتب فيه بالدولار الأميركي، و3.05 جنيه للسهم المكتتب فيه بالجنيه المصري. وكانت أرباح البنك المدرج في البورصة المصرية قد تضاعفت بنسبة 181 خلال العام الماضي، لتصل إلى 12.4 مليار جنيه، بعد خصم حقوق الأقلية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام