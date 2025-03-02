أسباب انخفاض سعر صرف الدولار "المؤقت" في العراق

2025-03-02 18:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، على الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية منذ أيام.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الانخفاض الحاصل في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية هو أمر مؤقت، بسبب قلة الطلب عليه حالياً في السوق بسبب شهر رمضان، حيث هناك تراجع في عملية الطلب وكذلك التسوق بالدولار مثل السيارات والعقارات وغيرها من القضايا التي تباع بالدولار".

وبين أن "هذا الانخفاض مؤقت وسوف يعاود للارتفاع مجدداً خاصة مع قرب أيام عيد الفطر، وبعدها سوف يعود إلى وضعه ما بين الـ(150، 151) لكل 100 دولار"، مبيناً أن "هذا الانخفاض لم يأتي بسبب معالجات حقيقية لهذه الأزمة المستمرة منذ وقت طويل، لكن السبب الحقيقي هو قلة الطلب خلال هذه الأيام".

هذا وواصل سعر صرف الدولار، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، انخفاضه في البورصة المحلية متراجعاً إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار الدولار، في بورصتي الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد سجلت، ظهر اليوم الأحد 146,800 الف دينار مقابل 100 دولار.



