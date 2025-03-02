تركيا: خط النفط العراقي جاهز منذ عام ونسعى لتشغيله بأقصى طاقته

2025-03-02 18:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأحد، أن بلادهتسعى لجعل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا تعمل بأقصى طاقتها، فيما أشار إلى أنالخط جاهز منذ أكثر من عام.

وقال بيرقدار، بحسب وسائل إعلام عربية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن"الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل، ونريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركيالعراقي، خاصة خطّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من سيلوبي إلى جيهان".

وأضاف بيرقدار، "نريد أن يذهب بعض النفط الذي يمرّ عبر هذا الخط إلىالمصفاة في قرق قلعة وأيضاً بالسفن عبر جيهان إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍمختلفة في العالم كي يتسنى استخدام الخط بأقصى طاقة".

كما تابع بيرقدار، بالقول إن "مشروعاً مزمعاً لمسارٍ تجاري يشمل تركياوالعراق، والذي يطلق عليه اسم مشروع طريق التنمية، يتضمّنُ بناء خط أنابيب يصل إلىالخليج، وذلك لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا".

توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا في (مارس/ آذار 2023) عقبقرار غرفة التجارة الدولية التي طالب أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاًعن صادرات غير مصرّح بها بين 2014 و2018.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن وفداً منحكومة إقليم كوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملفاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي.

هذا ودعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالميةالمنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافةإلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاءالمقبل، الموافق 4 آذار 2025.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان،أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئنافالوشيك للتصدير.