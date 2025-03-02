2025-03-02 18:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تعرض البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة بدءًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 9 آذار. وقالت الهيئة في بيان تلقته “إيشان”، إن “البلاد تشهد حالة جوية ربيعية ممطرة مع فترات غزارة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية”. وأضافت، “تبدأ هذه […]

ظهرت المقالة بدءاً من الثلاثاء.. الأنواء الجوية: أمطارٌ في العراق تستمر 6 أيام مصحوبة بالبرق والرعد أولاً على ايشان.



