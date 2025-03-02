2025-03-02 18:45:04 - المصدر: ايشان

طالب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأحد، بعمل خط أنابيب النفط بين العراق وبلاده بأقصى طاقته، بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء جيهان التركي. وقال بيرقدار، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن “هذا الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل. نريد أن يتم استخدام خط الأنابيب التركي العراقي، خصوصاً خطي الأنابيب بطول 650 […]

ظهرت المقالة بمجرد الاستئناف.. تركيا تطلب من العراق عمل خط الأنابيب بأقصى طاقته أولاً على ايشان.



