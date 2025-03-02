2025-03-02 18:45:04 - المصدر: ايشان

نشر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، صورة تجمعه مع زعيم جيش المختار واثق البطاط، في بغداد. وبحث الأعرجي مع البطاط، آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الداخل، والتطورات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على ضرورة المضي بالخطاب الوطني المعتدل، بما يعزز دعائم النسيج المجتمعي. وكتب الأعرجي في تدوينته التي تابعتها منصة “إيشان”: “استقبلنا واثق […]

ظهرت المقالة زعيم “جيش المختار” في ضيافة قاسم الأعرجي لبحث تطورات العراق والمنطقة أولاً على ايشان.



