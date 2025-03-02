2025-03-02 19:00:05 - المصدر: الطاقة

كشفت تركيا موقفها من استئناف صادرات نفط كردستان العراق، من خلال إعادة تشغيل خط الأنابيب بين أنقرة وبغداد، وهو الأمر الذي طال انتظاره. ووفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تريد أن يعمل خط أنابيب النفط بأقصى طاقته بمجرد استئناف التدفقات عبر ميناء جيهان …

إقرأ: صادرات نفط كردستان العراق.. تركيا تعلن موقفها من تشغيل خط الأنابيب على منصة الطاقة



