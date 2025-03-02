2025-03-02 19:00:05 - المصدر: الطاقة

تشهد الكهرباء في العراق تحركات حكومية مكثفة خلال شهر رمضان، بهدف تحسين مستوى تجهيز الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال أوقات الذروة. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فنية عاجلة لضمان استقرار التيار، إلى جانب توفير كميات إضافية من الوقود للمولدات الأهلية لزيادة ساعات التجهيز. ووفقًا لبيان حصلت …

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