قطاع الكهرباء في العراق يشهد إجراءات عاجلة لشهر رمضان
2025-03-02 19:00:05 - المصدر: الطاقة
تشهد الكهرباء في العراق تحركات حكومية مكثفة خلال شهر رمضان، بهدف تحسين مستوى تجهيز الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال أوقات الذروة. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فنية عاجلة لضمان استقرار التيار، إلى جانب توفير كميات إضافية من الوقود للمولدات الأهلية لزيادة ساعات التجهيز. ووفقًا لبيان حصلت …
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