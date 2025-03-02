اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواععامة › المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات
المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات
2025-03-02 19:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الالكتروني في دوائرها بخمس محافظات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء   الموافق 4_3_2025 من أجل تسهيل الإجراءات".
وأضاف البيان "سيتم المباشرة في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية:
 1- مجمع تسجيل المركبات في محافظة صلاح الدين 
2- مجمع  تسجيل المركبات في محافظة الانبار 
3- مجمع تسجيل المركبات في محافظة كربلاء المقدسة
4- مجمع تسجيل المركبات في محافظة المثنى_
5- مجمع تسجيل المركبات الجانب الأيمن في محافظة نينوى".
وأوضحت أن "على من يود المراجعة يتم الحجز الالكتروني المسبق عبر الرابط الالكتروني https://ter.moi.gov.iq ".

واصل المتابعة على واع