المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

2025-03-02 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الالكتروني في دوائرها بخمس محافظات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4_3_2025 من أجل تسهيل الإجراءات".وأضاف البيان "سيتم المباشرة في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية:1- مجمع تسجيل المركبات في محافظة صلاح الدين2- مجمع تسجيل المركبات في محافظة الانبار3- مجمع تسجيل المركبات في محافظة كربلاء المقدسة4- مجمع تسجيل المركبات في محافظة المثنى_5- مجمع تسجيل المركبات الجانب الأيمن في محافظة نينوى".وأوضحت أن "على من يود المراجعة يتم الحجز الالكتروني المسبق عبر الرابط الالكتروني https://ter.moi.gov.iq ".