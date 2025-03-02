المرور تعلن تفعيل الحجز الإلكتروني في خمس محافظات
2025-03-02 19:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الالكتروني في دوائرها بخمس محافظات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4_3_2025 من أجل تسهيل الإجراءات".
وأضاف البيان "سيتم المباشرة في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية:
1- مجمع تسجيل المركبات في محافظة صلاح الدين
2- مجمع تسجيل المركبات في محافظة الانبار
3- مجمع تسجيل المركبات في محافظة كربلاء المقدسة
4- مجمع تسجيل المركبات في محافظة المثنى_
5- مجمع تسجيل المركبات الجانب الأيمن في محافظة نينوى".
وأوضحت أن "على من يود المراجعة يتم الحجز الالكتروني المسبق عبر الرابط الالكتروني https://ter.moi.gov.iq ".
أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الالكتروني في دوائرها بخمس محافظات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4_3_2025 من أجل تسهيل الإجراءات".
وأضاف البيان "سيتم المباشرة في مجمعات التسجيل للمحافظات التالية:
1- مجمع تسجيل المركبات في محافظة صلاح الدين
2- مجمع تسجيل المركبات في محافظة الانبار
3- مجمع تسجيل المركبات في محافظة كربلاء المقدسة
4- مجمع تسجيل المركبات في محافظة المثنى_
5- مجمع تسجيل المركبات الجانب الأيمن في محافظة نينوى".
وأوضحت أن "على من يود المراجعة يتم الحجز الالكتروني المسبق عبر الرابط الالكتروني https://ter.moi.gov.iq ".