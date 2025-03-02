رئيس الوزراء يشارك المسنين في بغداد مأدبة إفطار رمضان

2025-03-02 19:20:02 - المصدر: واع

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المسنين من نزلاء دارَي (الرشاد، والصليخ) مأدبة إفطار رمضان المبارك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني شارك المسنين من نزلاء دارَي (الرشاد، والصليخ) مأدبة إفطار رمضان المبارك".