نقابة الأطباء البيطريين: العيادات الخاصة تغطي 90% من خدمات الثروة الحيوانية

2025-03-02 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلاميأكد نقيب الأطباء البيطريين في العراق علاء حسين الحسناوي، اليوم الأحد، أن العيادات الخاصة تغطي 90% من الخدمات الصحية للثروة الحيوانية في البلاد.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 1500 عيادة بيطرية مجازة حسب التعليمات المعمول بها، ونحو 300-350 عيادة منها في بغداد، والتعليمات منذ السابق تحدد المسافات بين عيادة وأخرى، ووضعنا تعليمات جديدة حالياً لمراكز المدن تكون المسافة بين عيادة وعيادة 150 متراً، ما عدا أماكن التجمعات فهي غير مشمولة، وفي مراكز الأقضية والنواحي 500 متر بين عيادة وأخرى".وأضاف، أن "لكل مهنة منتحلي صفة وفي مهنتنا أعدادهم كبيرة، إذ يأخذون صفة الطبيب البيطري، ويمارس مهامه بفتح عيادة بيطرية، وشرعنا بإجراءات مهمة، للحد من هذه الظاهرة، وفي عام 2023 صدر أمر وزاري برئاستي للجنة العيادات والمكاتب، واللجنة مارست مهامها في بغداد وقضت على كثير من المنتحلين الصفة وضبطت مواقع خاصة بهم".وأشار الحسناوي إلى أن "للطب البيطري دورا مهما في مواجهة الأمراض والسيطرة عليها، ومن واجبات العيادات البيطرية الخاصة والموزعة في الأقضية والنواحي الرصد الوبائي لانتشار الفيروسات والأمراض الفيروسية"، متابعاً أنه "لدينا رصد وبائي في عدة مناطق بخصوص الحمى القلاعية، والعيادات الخاصة تغطي حالياً 90% من الخدمات الصحية للثروة الحيوانية في البلاد، لذلك يجب حماية هذا القطاع وتوفير مستلزمات تطويره".