إقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

2025-03-02 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي فيجميع المؤسسات الحكومية الأربعاء المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة الكبرى.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، أن "يوم الأربعاء، 5 آذار 2025 سيكون عطلة رسمية في جميع الدوائروالمؤسسات الحكومية في الإقليم، إحياءً لذكرى الانتفاضة الكبرى للشعب الكوردي،والتي تمثل محطة تاريخية في مسيرة نضاله من أجل الحرية والحقوق".

وأضاف البيان، أن "الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الخميس، 6 آذار 2025،حيث ستعود المؤسسات الحكومية إلى مزاولة أعمالها كالمعتاد بعد انتهاء العطلةالرسمية".

وتعتبر انتفاضة آذار 1991 واحدة من أهم المحطات في تاريخ كوردستان، حيثشهدت انتفاضة شعبية واسعة ضد النظام السابق، وأسست لمرحلة جديدة من الحكم الذاتيفي الإقليم، مما يجعلها ذكرى ذات أهمية كبيرة يتم الاحتفاء بها سنوياً.