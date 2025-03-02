رئيس الوزراء يطلع على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" المتبعة لتنفيذ مشاريعها في العراق

2025-03-02 19:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" الصينية المتبعة لتنفيذ مشاريعها في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، الرئيس التنفيذي لشركة (باور تشاينا) الصينية تشين غوان فو، والوفد المرافق له".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق، ومنها مشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع الدورة المركبة والمحطات الغازية، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة".وذكر أن "السوداني اطلع على الخطط والإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه المشاريع، وآليات توسيع عمل الشركة الصينية بناءً على الخطط التي وضعتها الحكومة، إضافة إلى البحث في المشاريع المشتركة مع صندوق العراق للتنمية، ولاسيما في مجال استثمار وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في العراق".