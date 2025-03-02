2025-03-02 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يومالأحد، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلىالأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعمل "الشرق الأوسط" لتصنيع إسطواناتالغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة (أقصىجنوبي العراق).

وأوضح صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معدلات إنتاج الغازالسائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً، إلى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحةاستهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثماريةسواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".

وأكد، أن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنيةوالارتقاء بها"، مشدداً على أهمية "دعم مشاريع تصنيع الأسطوانات الحديديةأو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويقوالاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبمايحقق الرؤى والخطط والأهداف التي تدعم التنمية الصناعية".