العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل ويتجه نحو التصدير
شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يومالأحد، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلىالأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارته لمعمل "الشرق الأوسط" لتصنيع إسطواناتالغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة (أقصىجنوبي العراق).
وأوضح صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معدلات إنتاج الغازالسائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً، إلى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحةاستهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثماريةسواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".
وأكد، أن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنيةوالارتقاء بها"، مشدداً على أهمية "دعم مشاريع تصنيع الأسطوانات الحديديةأو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويقوالاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبمايحقق الرؤى والخطط والأهداف التي تدعم التنمية الصناعية".