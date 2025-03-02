السامرائي يؤكد أهمية عودة التيار الصدري للعملية السياسية ويشيد بعمل السوداني

2025-03-02 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، على أهمية عودة التيار الصدري، الى العملية السياسية، مؤكدا، دعمه لاستمرار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني في ولاية ثانية بالمنصب.

وقال السامرائي في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم، ان: "عودة التيار الصدري للعملية السياسية أمر مهم ووجودهم ومشاركتهم قضية مهمة وأساسية".

وأضاف "نأمل من السيد مقتدى الصدر ان نجد اتباعه موجودون ومشاركون في العملية السياسية كونهم ركن أساسي في هذه العملية".

وأكد السامرائي دعمه لرئيس الوزراء: "نتمنى له التكرار بعد ان لمسنا جدية منه بالعمل والمثابرة في العمل الحكومي".

وتابع، "ندعم الحكومة لإيماننا بضرورة ذلك وليس لقضية او مصلحة شخصية".