مدير بيطرة ذي قار: العراق لم يسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية منذ 90 عاما

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور علي عبد الحسين، أن العراق لم يسجل أي إصابة بشرية بمرض الحمى القلاعية منذ اكتشافه في البلاد عام 1938، أي منذ أكثر من 90 عاما، مما يؤكد أن المرض يبقى محصورا ضمن الثروة الحيوانية. وأوضح الدكتور عبد الحسين، في...

