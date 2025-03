رئيس الجهد الخدمي: خطة 2025 تشمل مشاريع جديدة في المناطق المحرومة بذي قار

2025-03-02 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس خلية الجهد الخدمي الهندسي الحكومي في ذي قار، الدكتور مهند محمد، عن خطة المشاريع التي ستنفذها الخلية خلال عام 2025، والتي تتضمن توسعة نطاق الخدمات ليشمل مناطق جديدة في الأقضية والنواحي، إضافةً إلى استكمال المشاريع الستة التي أطلقت في عام 2024. وأوضح الدكتور محمد، في...

