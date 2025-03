2025-03-02 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن قرب إنجاز مشروع إنشاء بناية كلية العلوم في جامعة سومر بقضاء الرفاعي، مؤكدًا أن هذا الصرح الأكاديمي الجديد سيسهم في تطوير قطاع التعليم الجامعي وفق أحدث المواصفات التقنية. وأوضح الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار...

بالصور: قرب إنجاز مشروع كلية العلوم في جامعة سومر ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار