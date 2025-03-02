برشلونة يهزم سوسيداد وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

2025-03-02 20:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق نادي برشلونة، اليوم الأحد، فوزا مستحقا على نظيره ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون مقابل لحساب منافسات الجولة (26) من الدوري الإسباني .تقدم البرسا بالهدف الأول بواسطة لاعبه جيرارد مارتين في الدقيقة 25، وأضاف مارك كاسادو الهدف الثاني في الدقيقة 28.وعزز رونالد اراوخو من تقدم برشلونة باحرازه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة (56) من المباراة .وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الرابع للبرسا في الدقيقة (60).وبهذا الفوز عاد برشلونة الى الصدارة برصيد (57) نقطة تاركا المركز الثاني لاتلتيكو مدريد صاحب (56)نقطة والمركز الثالث لريال مدريد برصيد(54) نقطة .