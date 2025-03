2025-03-02 20:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، تعرض البلاد لحالة جوية ربيعية ممطرة بدءًا من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأحد 9 آذار. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن “البلاد تشهد حالة جوية ربيعية ممطرة مع فترات غزارة، مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن، ونشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية”. وأضافت، “تبدأ […]

