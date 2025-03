الشرع يشكل لجنة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري

2025-03-02 20:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة لكتابة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية. ونشرت وكالة الأنباء السورية، سانا، نسخة من المرسوم الذي يحمل توقيع الشرع، وتضمن تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء، لكتابة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا. وتضمن أيضا، أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجمهورية السورية. […]

