النجف الأشرف.. فرع الدفاع المدني تستنفر لإخماد حريق سوق البالة

2025-03-02 20:45:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

استنفرت فرق الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، مساء اليوم الأحد، جهودها، لإخماد حريق سوق البالة الذي اندلع في وقت سابق.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف علي تويج، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الدفاع المدني، مدعومة بفرق مماثلة تابعة للعتبة العلوية المقدسة استنفرت جهودها، وتمكنت حتى الآن من السيطرة على نحو 80% من النيران عبر إحاطتها من جميع الجهات باستخدام الآليات الثقيلة."

وأضاف أن "الخسائر حتى الآن مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، مشيرًا إلى أن "طبيعة بناء السوق المصنوع من مادة (الجينكو) ساهمت في سرعة انتشار الحريق".