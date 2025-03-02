رئيس الوزراء يوجه بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية

2025-03-02 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، معلناً قرب تشييد دور جديدة بمواصفات حديثة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك مساء اليوم الأحد، مائدة إفطار رمضان المبارك مع المسنين من نزلاء داري (الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار)".وأضاف، أن "السوداني قدم التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، كما استمع إلى متطلبات النزلاء من المسنين، ووجه بتلبيتها وحل جميع الإشكالات الإدارية والخدمية المعروضة".وتابع أن "السوداني ثمن ما يقدمه الموظفون العاملون في الدور الإيوائية من رعاية لنزلاء الدور، وهو ما يعكس دورهم الإنساني الكبير الذي يتعدى حدود وظيفتهم، كما أكد متابعته المستمرة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الدور، ومتابعة توفير برنامج للزيارات والسفرات، وأداء مناسك العمرة لنزلاء الدور الإيوائية".وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على رعاية شؤون الدور الإيوائية، ومستوى الاهتمام وأسباب الرعاية، مؤكداً تواصل العمل في تطوير واقعها".ووجه رئيس مجلس الوزراء - حسب البيان- بتلبية كل الاحتياجات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، بالإضافة إلى قرب التنفيذ لتشييد دور جديدة بمواصفات حديثة وتصاميم توفر الراحة للنزلاء، وتطرق إلى المتطوعين في (دار الحنان لشديدي العوق)، ووجه بتحويلهم إلى معينين متفرغين من أجل خدمة النزلاء".