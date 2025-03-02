ستعود "مسائية" الأحد المقبل.. البرلمان العراقي يوقف جلساته هذا الأسبوع

2025-03-02 20:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر في البرلمان العراقي، يوم الأحد، بأن رئاسة البرلمان أوقفت عقد الجلسات هذاالأسبوع، على أن تستأنف في الأسبوع المقبل.

وقال المصدرلوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة البرلمان العراقي، أبلغت النواب بعدموجود أي جلسة للبرلمان في هذا الأسبوع".

وأضاف أن"المجلس سيستأنف جلساته الاعتيادية في يوم السبتأو الاحد من الأسبوع المقبل"، مبينا أن "الجلسات ستعقد في المساء بعدالإفطار".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي،لوكالة شفق نيوز، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار،لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النوابالعراقي كانت قد بدات في 9 يناير/كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدةأربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026.

وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018المعدل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُجرىالانتخابات المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.