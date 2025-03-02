2025-03-02 21:00:04 - المصدر: ايشان

شارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، مائدة إفطار رمضان المبارك مع المسنين من نزلاء داري (الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار). وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، […]

ظهرت المقالة السوداني يشارك مأدبة الإفطار مع نزلاء داري الرشاد والصليخ ويعلن تشييد دور جديدة بمواصفات حديثة أولاً على ايشان.



