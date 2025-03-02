2025-03-02 21:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصيب طفل وشقيقته في قضاء كلار مركز إدارة كرميان المستقلة فيإقليم كوردستان، يوم الأحد، بجروح بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي"علاگة" مفخخ.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليومالأحد، عندما عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبعسنوات بكيس بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عنإصابتهما بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلاإلى المستشفى وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانيةلكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".