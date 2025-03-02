إصابة طفل وشقيقته بانفجار "علاگة" مفخخة في كلار
2025-03-02 21:00:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أصيب طفل وشقيقته في قضاء كلار مركز إدارة كرميان المستقلة فيإقليم كوردستان، يوم الأحد، بجروح بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي"علاگة" مفخخ.
وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليومالأحد، عندما عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبعسنوات بكيس بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عنإصابتهما بجروح بليغة".
وأضاف المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلاإلى المستشفى وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانيةلكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".