بارزاني والفياض يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والإقليمية

2025-03-02 21:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيسالحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الأحد، الأوضاع السياسية والأمنيةالمحلية والإقليمية مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال المكتبالإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني،استقبل في مصيف صلاح الدين، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالحالفياض".

وأضاف أنه "خلال اللقاء، جرى التباحث حولالأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتسليط الضوء على العلاقات بينحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية".

وتتزامن هذه الزيارة، مع سعي مجلس النوابالعراقي لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وفي حال تمريره سيحال الفياضللتقاعد، نظرا لشموله بالسن القانونية للتقاعد.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لوكالة شفق نيوز، في وقتسابق، عن اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي لتغيير عدد من رؤساء الهيئاتوالمؤسسات، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية، ومنبينها الفياض.

وذكر المصدر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوريالمالكي يعمل "بقوة" على تسمية مرشح من قبله لرئاسة الحشد.

وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي فيالعراق في العام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدرالعبادي.

وقد جاء تعيينه في هذا المنصب آنذاك بعد أنتسنم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.