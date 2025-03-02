وزير النقل: الشركة الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول في آب

2025-03-02 21:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأحد، أن الشركة الاستشارية الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول من طريق التنمية في آب المقبل، وفيما لفت إلى أن المسار النهائي سيكون خارج المدن لضمان استمرارية العمل دون تأخير، أشار إلى المشروع سيحمل فوائد اقتصادية كبيرة للمحافظات المشمولة به. وقال السعداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الشركة الاستشارية الإيطالية لمشروع طريق التنمية أحرزت تقدمًا كبيرًا في إعداد التصاميم النهائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60 أكدت استعدادها لطرح المقطع الأول من المشروع للتنفيذ خلال شهر آب المقبل. وأضاف، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد منذ بداية العمل على المشروع بضرورة تنفيذه دون معوقات، مما دفع الجهات المعنية إلى اختيار مسار بعيد عن الاستملاكات والتعارضات لضمان التنفيذ السريع. وتابع إن المسار النهائي تم تحديده بحيث يكون خارج المدن، مما يقلل من التحديات ويضمن استمرارية العمل دون تأخير. ولفت السعداوي إلى أن مشروع طريق التنمية يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث يربط بين ميناء الفاو الكبير والمناطق الداخلية، وسيوفر فوائد اقتصادية لجميع أبناء الشعب العراقي، مع تأثير إيجابي مباشر وكبير على المحافظات التي يمر بها من خلال إنشاء محطات لنقل البضائع وخلق فرص عمل جديدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام