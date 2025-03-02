السوداني يوجه بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية

2025-03-02 21:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، بتلبية احتياجات الرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، فيما أعلن عن تشييد دور جديدة بمواصفات حديثة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني شارك مساء اليوم الأحد، مائدة إفطار رمضان المبارك مع المسنين من نزلاء داري الرشاد، والصليخ لرعاية الكبار. وبحسب البيان، قدم السوداني التهاني للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على جميع أبناء شعبنا الكريم، واستمع إلى متطلبات النزلاء من المسنين، موجهاً بتلبيتها وحل جميع الإشكالات الإدارية والخدمية المعروضة. وثمن ما يقدمه الموظفون العاملون في الدور الإيوائية من رعاية لنزلاء الدور، وهو ما يعكس دورهم الإنساني الكبير الذي يتعدى حدود وظيفتهم، مؤكداً متابعته المستمرة لتلبية متطلبات واحتياجات هذه الدور، ومتابعة توفير برنامج للزيارات والسفرات، وأداء مناسك العمرة لنزلاء الدور الإيوائية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على رعاية شؤون الدور الإيوائية، ومستوى الاهتمام وأسباب الرعاية، مؤكداً تواصل العمل في تطوير واقعها. ووجه السوداني بتلبية كل الاحتياجات الخاصة بالرعاية الطبية والصحية للدور الإيوائية، بالإضافة إلى قرب التنفيذ لتشييد دور جديدة بمواصفات حديثة وتصاميم توفر الراحة للنزلاء. وأشار البيان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، تطرق سيادته إلى المتطوعين في دار الحنان لشديدي العوق، ووجه بتحويلهم إلى معينين متفرغين من أجل خدمة النزلاء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام