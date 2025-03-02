برشلونة يدهس ريال سوسيداد ويتصدر الليغا

2025-03-02 21:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق برشلونة انتصارا عريضا (4-0) على ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجل للفريق الكتالوني كل من: جيرارد مارتين، مارك كاسادو، رونالد أراوخو، وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (25، 29، 56، و60).

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة الليجا، بفارق نقطة عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 34 نقطة، في المركز التاسع.

وبدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح سيرجيو جوميز في تسجيل هدف لريال سوسيداد، بالدقيقة 3، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وكاد بيدري أن يفتتح التسجيل لبرشلونة، مستغلا خطأ من ريميرو حارس سوسيداد أثناء التمرير، حيث وضع قدمه، لكن الكرة مرت أعلى المرمى في الدقيقة 13.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ألوستوندو، مدافع وقائد ريال سوسيداد، بسبب إعاقته داني أولمو، الذي كان منفردا بالمرمى في الدقيقة 17.

ونجح جيرارد مارتين في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، بالدقيقة 25، حيث تلقى كرة عرضية من داني أولمو، ومن لمسة واحدة سدد على الطائر، أقصى يسار الحارس ريميرو.

وسريعا ما أضاف مارك كاسادو الهدف الثاني للبارسا بالدقيقة 25، عندما صوب أولمو كرة من خارج منطقة الجزاء، لمسها كاسادو لتغير مسارها وتسكن شباك الضيوف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد بيدري أن يضيف الهدف الثالث بتصويبة صاروخية، ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 54.

ونجح المدافع رونالد أراوخو في تسجيل الهدف الثالث، بالدقيقة 56.

فمن ركلة ركنية، وصلت الكرة لليفاندوفسكي الذي سدد رأسية، تصدى لها ريميرو لترتد أمام أراوخو، الذي وضعها بالرأس في الشباك.

وسريعا ما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الرابع، حينما صوب أراوخو كرة من خارج منطقة الجزاء، ولمسها البولندي لتغير مسارها، وتسكن أسفل يسار الحارس ريميرو بالدقيقة 60.

وكاد ليفاندوفسكي أن يحرز الهدف الخامس بتصويبة رأسية، مرت أعلى المرمى بالدقيقة 80.

ونفذ فيران توريس ركلة حرة مباشرة، تألق ريميرو في التصدي لها بالدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز البارسا (4-0).