وزارة الصحة تطلق حملة موسعة للكشف المبكر عن التدرن بين المحتجزين في العراق

2025-03-02 21:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

- إطلاق الحملة الوطنية الموسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بين المحتجزين بجميع أماكن الاحتجاز بالعراق

- تستهدف فحص ما لا يقل عن 35 ألف نزيل خلال فترة تمتد من 3 إلى 4 أشهر في مرحلتين

- المرحلة الأولى من الحملة انطلقت من خلال الفرق الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الأولية والملاكات الصحية

العاملة داخل أماكن الاحتجاز

- المرحلة الثانية تشمل الدعم المركزي عبر الفرق الجوالة المركزية المجهزة بعيادات متنقلة تحتوي على أجهزة الأشعة والمختبرات المتنقلة

