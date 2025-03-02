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وزارة الصحة تطلق حملة موسعة للكشف المبكر عن التدرن بين المحتجزين في العراق

وزارة الصحة تطلق حملة موسعة للكشف المبكر عن التدرن بين المحتجزين في العراق
وزارة الصحة تطلق حملة موسعة للكشف المبكر عن التدرن بين المحتجزين في العراق
2025-03-02 21:05:08 - المصدر: الفرات نيوز

- إطلاق الحملة الوطنية الموسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بين المحتجزين بجميع أماكن الاحتجاز بالعراق

- تستهدف فحص ما لا يقل عن 35 ألف نزيل خلال فترة تمتد من 3 إلى 4 أشهر في مرحلتين

- المرحلة الأولى من الحملة انطلقت من خلال الفرق الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الأولية والملاكات الصحية 
العاملة داخل أماكن الاحتجاز 

- المرحلة الثانية تشمل الدعم المركزي عبر الفرق الجوالة المركزية المجهزة بعيادات متنقلة تحتوي على أجهزة الأشعة والمختبرات المتنقلة
 

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