وزارة الصحة تطلق حملة موسعة للكشف المبكر عن التدرن بين المحتجزين في العراق
2025-03-02 21:05:08 - المصدر: الفرات نيوز
- إطلاق الحملة الوطنية الموسعة للكشف المبكر عن مرض التدرن بين المحتجزين بجميع أماكن الاحتجاز بالعراق
- تستهدف فحص ما لا يقل عن 35 ألف نزيل خلال فترة تمتد من 3 إلى 4 أشهر في مرحلتين
- المرحلة الأولى من الحملة انطلقت من خلال الفرق الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الأولية والملاكات الصحية
العاملة داخل أماكن الاحتجاز
- المرحلة الثانية تشمل الدعم المركزي عبر الفرق الجوالة المركزية المجهزة بعيادات متنقلة تحتوي على أجهزة الأشعة والمختبرات المتنقلة