برشلونة يكتسح سوسيداد برباعية وينفرد بصدارة الليغا الإسبانية

2025-03-02 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكتسح نادي برشلونة الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، ضيفهريال سوسيداد برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ26 من المسابقة، ليعزز صدارته للدوريالإسباني.

وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل فيالدقيقة 25 عن طريق جيرارد مارتن، وبعدها بثلاث دقائق عزز البارسا تقدمه بهدف ثانحمل توقيع مارك كاسادو الذي تابع تسديدة قوية من داني أولمو.

وفي الدقيقة 56 أضاف رونالد أراوخو الهدف الثالث لبرشلونة برأسية بعد أن تابعكرة صدها الحارس، وزادت شهية برشلونة للتسجيل حيث نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيلالهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز حقق برشلونة فوزه السابع على التوالي بالدوري رافعاً رصيده إلى57 نقطة في صدارة الليغا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط عن ريالمدريد الثالث.